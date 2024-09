Maria Rosaria Boccia a In Onda

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’affaire-Sangiuliano sembra non essere ancora terminato. Quella che è una rilevante questione politica, ormai è sfociata gossip. Dopo ‘l’intervista’ del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al TG1, questa sera saràad esporsi in TV. L’intervista sarà trasmessa a In, il talk show dell’access prime time di La7 condotto Luca Telese enna Aprile. Dopo aver rilasciato le sue prime dichiarazioni ieri a La Stampa, ora laha scelto di proseguire sullo stesso terreno del Ministro, in TV. Curiosa, ma prevedibile, la scelta del canale: La7, ormai rete antigovernativa per eccellenza dopo gli attacchi degli scorsi mesi della Premier Meloni.