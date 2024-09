L’Istituto Aurigemma nell’ecosistema dell’internazionalizzazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 5 settembre scorso l’ICdi Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella, ha partecipato ad un momento di elevata formazione all’ITI “Fermi Gadda” di Napoli. A rappresentare la scuola irpina all’evento di disseminazione su “Buone pratiche, effetti ed esempi di progettazione europea” le esperte Erasmus+/eTwinning l’insegnante Stefania Corrado e la professoressa Raffaella De Vita. Gli interventi istituzionali sono stati di grande interesse e i focus sull’internazionalizzazione del curricolo hanno offerto forti spunti di riflessione e operativi sostanziandosi in momento di forte condivisione e crescita per le istituzioni scolastiche e per lo sviluppo professionale di Dirigenti Scolastici e docenti. “L’Europa – spiega la dirigente Colella – si configura sempre più come un luogo in cui i giovani potranno studiare, fare ricerca e lavorare.