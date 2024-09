Lanterne e cerbottane Grassina in festa per la ’Rificolona’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024)festeggia la Rificolona, anzi la "Grassilona", come è stata ribattezzata dagli organizzatori in un gioco di parole tra il nome della frazione più popolosa di Bagno a Ripoli e la tradizionale. A organizzare l’iniziativa come sempre è l’attivo e ricco di idee gruppo dei negozianti del Centro commerciale naturale "e le sue botteghe" insieme a Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. L’appuntamento, come da copione, è per domani, giorno in cui la tradizione fiorentina risalente alla metà del ‘600 ripercorre il pellegrinaggio notturno dei contadini dalle colline fino in città per rendere omaggio alla Madonna della Santissima Annunziata.