Fabo l’attacco vola già

Con l'amichevole disputata mercoledì sera contro il Basketball Club Lucca laHerons Montecatini ha iniziato a prendere confidenza con il parquet del PalaTagliate, che per questa stagione sarà la nuova casa degli aironi rossoblù. Per trasformarla in un fortino, com'è stato il PalaTerme nelle prime due stagioni in Serie B del sodalizio di Andrea Luchi, Natali e compagni dovranno certo correggere alcune cose rispetto alla prova fornita nel secondo scrimmage di questo pre-campionato, ma non c'è dubbio che l'inizio sia stato incoraggiante.