C' è aria di crisi Michelle Hunziker e la star del calcio | beccati così nella notte milanese esplode il gossip

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un, succulento ancorché tutto da verificare, agita queste ultime settimane di estate, piuttosto povere, va detto, in quanto a colpi di scena, ribaltoni e scoop dal magico mondo del jet set e delloe spettacolo., Diletta Leotta, Loris Karius: un triangolo insospettabile e piccantissimo al centro del servizio fotografico esclusivo pubblicato dal settimanale Gente. Negli scatti si vedono la showgirl svizzera insieme ad amici, sorridente e rilassata. Tra di loro c'è anche il portiere tedesco, ex Liverpool (mitologica la sua disastrosa performance in finale di Champions League contro il Real Madrid, due gol regalati su tre che coono di fatto la coppa ai Reds nel 2018) oggi senza contratto dopo la fine dell'avventura al Newcastle.