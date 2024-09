Bloccato in auto dal nubifragio | salvato da una corda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unmobilista è rimasto intrappolato in unche ha colpito San Antonio, in Texas, trasformando le strade in veri e propri fiumi. La pioggia torrenziale ha causato allagamenti e inondazioni, rendendo estremamente pericolosa la circolazione nella città. Un uomo, a bordo del proprio pick up, è stato travolto da un’impressionante massa d’acqua mentre attraversava una strada che si è rapidamente trasformata in un fiume in piena. Il veicolo si è fermato,, con il livello dell’acqua che continuava a salire fino a raggiungere lo sportello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AccuWeather (@accuweather) Nel bel mezzo del panico, l’mobilista ha deciso di documentare l’accaduto, registrando un video che è stato successivamente condiviso su Instagram dal profilo di Accuweather.