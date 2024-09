Under 21 Italia-San Marino | Nunziata punta sul tandem Gnonto-Esposito Dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Latina, 5 settembre 2024 – È pronto a ricominciare il cammino dell’21 di Carminenelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2025 in Slovacchia: domani, alle ore 16.45 (diretta su Rai 2), gli azzurrini affronteranno, allo stadio Domenico Francioni di Latina San(battuta con un perentorio 7-0 nel match di andata), nel primo di due incontri ravvicinati (martedì prossimo ci sarà la sfida contro la Norvegia): “Ci ritroveremo dopo diversi mesi – ha spiegato il CTin conferenza stampa – e dovremo cercare di rimettere insieme alcuni concetti, ma soprattutto di essere squadra e porci obiettivi. Al tempo stesso sarà importante avere capacità di adattamento e saper trovare soluzioni per andare in campo ben sapendo ciò che c’è da fare”.