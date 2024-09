Ultime Notizie Roma del 05-09-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata una bella relazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con leprincipali sul caso Maria Rosaria boccia ho presentato le mie dimissioni al premier male a respinte lo ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano Inter dal Tg1 San Giuliano ha mostrato quindi sui pagamenti assicurando che mai €1 dal ministero è andata l’imprenditrice Maria Rosaria boccia Ah quindi commentato a caldo l’intervista del ministro inizia a dire bugie su questo terreno non sono ricattabile così su Instagram il governo chiude l’annosa questione delle concessioni balneari Annuncia il via libera del decreto legge salva infrazioni il punto principale delle riforme delle concessioni balneari è l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027 entro giugno dello stesso anno ci saranno la ...