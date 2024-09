Tragico schianto | muoiono una donna incinta e un bambino di 7 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nettuno – Mercoledì 4 settembre, in una drammatica serata, un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno, località sul litorale sud di Roma. Due auto si sono scontrate violentemente in via Cervicione, causando la morte di unadi 39e di undi 7. Le vittime, madre e figlio, viaggiavano insieme quando, a seguito dell’impatto, il loro veicolo si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione. Feriti gravi e indagini in corso Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti anche la sorella gemella delladeceduta e l’uomo alla guida della seconda auto coinvolta. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, dove si trovano ora ricoverati in condizioni critiche.