Taylor Swift e Travis Kelce | Relazione finita per un contratto Le loro parole

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bufera romantica per. La coppia più seguita del momento, che sembrava vivere una vera e propria favola, potrebbe essere vicina alla rottura. Nessun litigio, ma unche pare sancisca una data concordata per la chiusura di un rapporto da sogno. Le persone vicine ai due, però, smentiscono con fermezza la notizia, alimentando il mistero.chiusa da un? La storia d’amore trasembra essere una fiaba moderna. Da quando sono usciti allo scoperto, i due non hanno smesso di far sognare i tantissimi fan, che li considerano una coppia simbolo del vero amore.