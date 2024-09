Sequestrata merce rubata nel campo nomadi di via Candoni | recuperati oggetti di turisti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Controlli della Polizia di Stato e della Polizia Locale portano al ritrovamento diinglesi Un’importante operazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato al sequestro di un’ingente quantità diall’interno deldi via. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno trovato diversidi valore, tra cui orologi, occhiali, profumi, cellulari e valigie, nascosti in parte nell’auto e in parte nel container di un giovane di origini bosniache residente nel. Gli accertamenti preliminari hanno già permesso di risalire ai proprietari di quattro zaini, che erano stati rubati poche ore prima dall’auto di alcuniinglesi.