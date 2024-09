Scuola via ai sopralluoghi I tecnici testano i soffitti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una serie di controlli che supera le prescrizioni di legge suidelle scuole a Cernusco, dai nidi alle medie, si corre per chiudere in tempo per la prima campanella del 12 settembre. Continua l’operazione sicurezza negli istituti dopo il distacco di un pezzo di solaio in una classe di quinta elementare in via Mosè Bianchi a fine 2020. Tragedia sfiorata grazie alla prontezza di un alunno di 10 anni che avvisò la maestra di una crepa e lei fece subito uscire i bambini, un istante dopo il crollo, ma la stanza era vuota e nessuno si fece un graffio. Gli stress-test erano partiti subito dopo l’incidente e non si sono più fermati. Da lì in poi la Giunta ha messo in cantiere verifiche regolari e le risorse necessarie, quasi 40mila euro per garantire l’incolumità degli alunni.