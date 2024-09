Nubifragi sul nord Italia Esonda il Seveso a Milano un disperso in Piemonte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il maltempo, iniziato dalla serata di ieri con piogge intense e inondazioni, ha provocato diversi danni nel, soprattutto in, Liguria e Lombardia. Anche gran parte del centro, Campania, Puglia e Basilicata, sono in allerta gialla.e Val d'Aosta I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 con decine di interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si registrano una serie di allagamenti. A Mattie, poco più di 700 metri di altitudine, èto il rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso: secondo le prime informazioni, sono isolate venti persone in borgata Combe (visibile nelle immagini in apertura di questo articolo, assieme a territori vicini).