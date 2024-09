Montevarchi Feste del Perdono Bilancio positivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 05 settembre 2024 – E' unquello dell'amministrazione comunale di, che ha tracciato un consuntivo delledel. Un successo iniziato con i tanti giovani che lo scorso venerdì hanno animato la serata di “Strix Mulino on tour” in piazza XX settembre, passando per lo spettacolo di lunedì con il Summer Tour di Dj Luca Tonelli e Dj Busi, per giungere agli oltre 1000 spettatori per il concerto in piazza Varchi di Stefano Sani, con la presentazione della sua autobiografia. Coinvolto anche l'Ospedale Meyer di Firenze per il quale il cantante sceglie di devovolvere i propri proventi derivanti dalla vendita dei libro. Una partecipazione importante, arrivata anche da fuori regione, che si è poi riversata in piazza C. Battisti, location inedita, per partecipare al gran finale dello spettacolo pirotecnico musicale.