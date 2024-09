L’Ucraina salva il suo debito Accordo all’ultimo miglio per Kyiv

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha messo in salvo una buona fetta del suooffshore, ovvero detenuto da creditori stranieri., infatti, ha annunciato che i detentori di obbligazioni internazionali hanno formalmente approvato il suo piano di ristrutturazione di oltre 20 miliardi di dollari di. Si tratta di un passo decisivo verso il risanamento delle finanze ucraine, da due anni sotto stress a causa degli enormi costi legati alla guerra contro l’aggressione della Russia. Lo scorso giugno il governo di Volodymyr Zelensky aveva intavolato una serie di trattative con gli investitori esteri, per cercare l’intesa su 20 miliardi diin scadenza. Ad agosto, quando ormai la linea rossa era vicina, l’non era stato trovato, aprendo la strada a un parziale default ucraino. Ma ecco in queste ore il colpo di scena: la richiesta di ristrutturazione delè stata accettata dai creditori.