Juventus che mercato | è la rosa più costosa della Serie A

(Di giovedì 5 settembre 2024) Torino, 5 settembre 2024 – Una Juve di nuovo efficace sul, aggressiva, con idee e investimenti.sostenibile, sì, ma fino a un certo punto perché i costi sono stati ingenti e le plusvalenze non copriranno tutta la spesa. Cristiano Giuntoli re del? Per tanti sì, assieme al Napoli di Conte. Insomma, la Juve ha speso, investito, per fornire a Thiago Motta unada Scudetto e competitiva per la Champions League. Lo testimoniano i dati Cies e Transfermarkt. Juve la piùLa Juve si prende la top ten delle squadre più costose d’Europa e lo scettro di squadra piùd’Italia.