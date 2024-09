Gianni Morandi fu di leva a Pavia | Qui amici veri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Ricordo con piacere il periodo del mio servizio militare. Due mesi ad Arma di Taggia per il Car e 13 mesi a, nel battaglione Genio Pionieri della Divisione Legnano, passati con i miei coetanei, alla pari. In caserma ero a mio agio. Fin da quando avevo compiuto 17 anni ed ero diventato un personaggio pubblico, il rapporto con gli altri veniva condizionato dalla mia popolarità . Con i miei commilitoni invece era tutto più diretto e sincero, si dormiva nella stessa camerata, si faceva la stessa vita, si mangiava lo stesso rancio. Lezie nate durante la naja resistono per sempre, anche dopo anni". Parole di, che dal 1967 al 1968 ha svolto il servizio di, a palazzo San Tommaso a, oggi sede dell’Università . Quel periodo sarà ricordato questa sera alle 21 al Broletto con un concerto e la presentazione del libro “Il genio digeniere a“.