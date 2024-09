eFootball 2024 | Konami conferma la partnership con Milan e Inter!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024)è lieta di annunciare che, per la stagione-25,saranno in esclusiva su, rendendolo l’unico videogioco di simulazione calcistica a includere i marchi ufficiali di questi due storici club italiani. Questa esclusività rafforza le collaborazioni già esistenti, concome partner ufficiale per le tenute di allenamento di entrambe le squadre. Questo rinnovo segna un’evoluzione delleavviate nel luglio 2022, unendo i Rossoneri e i Nerazzurri a Atalanta BC e S.S. Lazio come squadre italiane con accordi esclusivi con. Con un totale di 39 scudetti, inclusa la seconda stella dell’nella scorsa stagione, e 10 titoli europei, entrambe le squadre gareggeranno nella massima competizione europea del-25, eè orgogliosa di supportare due dei club più titolati d’Italia.