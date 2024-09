Dop Igp e Stg | confermato il primato in Europa In Italia oltre 81mila produttori certificati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) In queste ore l’Istat ha rilasciato il report sui prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg:al primo posto. I dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica si riferiscono al 2022. Già in quell’anno il numero deisi è stabilizzato ad 81.400, in aumento dello 0,4% rispetto al 2021. Tra i settori in crescita, in particolare, quello delle carni fresche. In generale è cresciuta la presenzana nel panorama internazionale dei prodotti di qualità con 319 eccellenze riconosciute dall’Unione Europea (Ue). Seguono la Francia con 262 e la Spagna con 205. Dop, Igp e Stg:ilin(CANVA FOTO) – cityrumors.itLe denominazioni agroalimentari di qualitàne si sono rafforzate crescendo di dimensione nel panorama internazionale.