Atletica Diamond League Zurigo 2024

(Di giovedì 5 settembre 2024) Leonardo Fabbri chiude al secondo posto nel getto del peso a, sede della quattordicesima tappa della Wandadi. L'azzurro lancia a 21.86 nell'ultimo tentativo e chiude alle spalle del solo Ryan Crouser, che chiude in 22.66, fatto al secondo lancio. A completare il podio, identico a quella della scorsa settimana al Golden Gala di Roma, è Payton Otterdahl in 21.38. Serata negativa, invece, per Zane Wier, che termina in ultima posizione con 18.98 come miglior misura.