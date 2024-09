Un altro attacco aereo russo ha ucciso sette persone a Leopoli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unnella notte ha colpito la città ucraina dicon droni e missili.sono morte, tra cui una ragazza di quattordici anni, e almeno trentotto i feriti tra cui anche cinque bambini, ma i dati sono ancora in aggiornamento. Sono stati colpiti palazzi storici nel centro della città, ha detto il governatore della regione diMaksym Kozytsky in un messaggio su Telegram. «Faccio le mie condoglianze alle famiglie delleche abbiamo perso nella notte», ha dichiarato Kozytsky. Alcuni edifici residenziali sono in fiamme nella zona della stazione ferroviaria principale e molte finestre dei palazzi delle zone adiacenti all’esplosione sono andate in frantumi. L’esercitoha colpito con missili anche Kyjiv, Sumy, Lutsk, Rivne e altre regioni.