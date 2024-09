Strage Paderno | nonno ' soffro ma resto accanto a mio nipote e voglio incontrarlo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 set. (Adnkronos) - "per la perdita di mia figlia, ma non abbandono miorestarea lui. Non so perché l'ha fatto, ma nonostante il dolore per queste perdite vogliamoal più p". Sono le parole che ilmaterno del 17enne diDugnano affida all'avvocato Amedeo Rizza. Domenica 1 settembre il minore ha confessato di aver ammazzato a coltellate il fratello di 12 anni e i genitori, un gesto che ancora non sa spiegare. L'incontro familiare non potrà avvenire prima dell'udienza di convalida dell'arche è programma domattina al carcere Beccaria di Milano.