Quanti punti ATP vale Sinner-Medvedev agli US Open? Il bottino in palio e gli scenari di classifica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannike Daniilsi affronteranno nei quarti di finale degli US. L’appuntamento è per la notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre sul cemento statunitense di Flushing Meadows a New York. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il numero 1 e il numero 5 al mondo, entrambi desiderosi di proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione. Sarà la rivincita della finale degli Australiandisputata a fine gennaio e dei quarti di finale di Wimbledon andati in scena in estate: a Melbourne fece festa l’altoatesino, sull’erba inglese si impose il moscovita. Jannikscenderà in campo con la consapevolezza di avere vinto cinque degli ultimi seiprecedenti contro il russo, che conduce 7-5 nei confronti con il nostro portacolori.