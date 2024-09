Paralimpiadi 2024 10 medaglie di giornata dall’Italia Team | Bebe Vio Grandis è bronzo nella scherma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Parigi, 4 settembre– Arrivano altre splendideazzurre alledi Parigi. L’Italia non smette di stupire e conquista nuovi e straordinari podi. Lo fa ancora il ciclismo su strada con Martino Pini, lo fa il nuoto con Monica Boggioni, Alberto Amodeo e Francesca Xenia Palazzo tra gli altri e lo fa laVio Grandi mette ilal collo nel fioretto individuale. Nel totale sono 10 gli allori di, in attesa della finale di Marco Cicchetti nel lungo T44 dell’atletica azzurra. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it La quarta medaglia l’ha conquistata ancora il ciclismo. Martino Pini è medaglia dicrono individuale H3 di ciclismo su strada. L’azzurro, all’esordio in una Paralimpiade, ha chiuso con un tempo di 46:13.