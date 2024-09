Meteo mercoledì attesi temporali anche intensi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La situazione. Secondo le previsioni, Il Mediterraneo centro occidentale continua a essere interessato da deboli infiltrazioni di correnti atlantiche associate a una lunga saccatura tra il Regno Unito e il Golfo di Biscaglia. Piccole sacche instabili in seno alle quali si sviluppano le condizioni per la formazione didei piccoli minimi ciclonici a carattere localizzato. Nei prossimi giorni queste condizioni persisteranno e saranno complicate ulteriormente nella giornata di giovedì dall’avvicinamento di un vortice più organizzato. Questo significa che il tempo sull’Italia resta caratterizzato da un’ampia variabilità con occasione per nuovi, non sono nelle ore centrali quando saranno sicuramente più diffusi main orari notturni e mattutini. Vediamo con questo approfondimento che cosa ci dovremo aspettare.