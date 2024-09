Louis Vuitton Cup 2024 | la vittoria di Luna Rossa tra fulmini e tensione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LaCupha visto una delle sfide più emozionanti trae Emirates Team New Zealand. La competizione, parte delle qualificazioni per l’America’s Cup, ha regalato agli appassionati un momento di altae spettacolarità. Durante la gara,Prada Pirelli ha dimostrato grande abilità e controllo nonostante le avverse condizioni meteorologiche. L’imbarcazione italiana continua a brillare nellaCup, dimostrando il suo potenziale in vista dell’America’s Cup. Dopo una serie di regate impeccabili, le nuove prestazioni dell’imbarcazione accendono le speranze degli appassionati di vela in tutto il paese.