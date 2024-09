Freddato il rampollo della ‘Ndrangheta pugnalato dal capo ultras dell’Inter

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ridevano e scherzavano insieme martedì su un campo di calcetto nel “Derby di Milano tra fratelli”. Diciassette ore dopo, tentavano di uccidersi a vicenda. E c’è scappato il morto. Che non è uno qualsiasi, ma Antonio Bellocco, erede di una delle più potenti locali diLombardia, quella di Pioltello. A infilargli un coltello in gola, un altro nome assai noto a San Siro, Andrea Beretta,ultràcurva. Ed è proprio nel marcissimo sottoboscocurva nerazzurra, protagonista di ormai innumerevoli fatti di sangue, infiltrata da racket e giri di droga, che è maturato il delitto di oggi. Secondo alcune voci, Bellocco era riuscito a mettere un piede nella gestione del secondo anello verde di San Siro, ma il suo arrivo non sarebbe piaciuto a Beretta e i dissapori ieri sarebbero esplosi definitivamente.