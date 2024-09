Due donne due solitudini e una ricerca di libertà imprevista | la clip in esclusiva di Taxi Monamour in concorso a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’incontro casuale di due, entrambe “costrette” dal tempo inesorabile di una decisione. Una solitudine che si confonde nell’umanità delle due protagoniste., quarto lungometraggio di Ciro De Caro, è stato presentato inalle Giornate degli Autori di81 prima di uscire al cinema il 4 settembre distribuito da Adler Entertainment. Nellache vi mostriamo qui sopra in anteprima conosciamo l’ingombrante e claustrofobica famiglia di Anna (Rosa Palasciano, appena vista in tv nel film Califano). Dalla quale la giovane, oltre a sentirsi in un certo senso estranea, cerca di allontanarsi per sfuggire a un clima tossico. La trama di “” Due, apparentemente diverse. Ma in realtà molto simili. Sono Anna e Cristi (Yeva Sai). La prima soffre di una malattia che la porta ad allontanarsi dalla famiglia.