Caiazza | ADL ha corso un rischio d’impresa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Salvatore, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni sul Napoli: “Osimhen? Il Napoli si è tolto un grande peso e credo che questa sia stata la giusta soluzione. De Laurentiis ha cambiato politica sul mercato, comprando calciatori già affermati e che non garantiscono nulla sulla rivendita. ADL haunper tornare in Champions, condizione fondamentale per questa società. Svincolati? Credo che il Napoli non prenderà nessuno fino a gennaio, ma potrebbe partire Ngonge, con il campionato turco ancora aperto.