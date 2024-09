Tutte le prove che smentirebbero la narrazione di Sangiuliano e Meloni

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 3 settembre 2024) Un vecchio adagio diceva “ambasciator non porta pena”. Ma se si è Presidente del Consiglio dei Ministri, questorbio non può avere validità. Nelle ultime ore, infatti, si sta discutendo – non poco (anche se ci si è più concentrati sull’aspetto del gossip che sulle reali criticità di ciò che sarebbe accaduto – della mancata nomina (?) come consulente/consigliera ai “grandi eventi” del Ministro della Cultura Gennarodell’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. Da una parte c’è il dicastero, il suo staff e la Presidente del Consiglio che danno unache discolperebbe da qualsiasi addebito il Ministro; dall’altra c’è l’imprenditrice/influencer che continua a pubblicare “” a suo favore. LEGGI ANCHE > Il potere dei social: Giorgiasmentita in diretta sul caso-Boccia La vicenda-Boccia è piuttosto complessa e controversa.