Traffico Roma del 03-09-2024 ore 10 | 30

(Di martedì 3 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in aumento delle principali arterie della città dopo i rientri di fine agosto da segnalare in particolare questa mattina la circolazione intensa sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio allo svincolo della tangenziale sulla Salaria tra Fidene tangenziale a Parioli per la presenza di un cantiere chiuso un tratto di via Cimarosa tra viale Liegi e via Boccherini in via Nomentana per un cantiere di a rete chiuso un tratto di corsia laterale tra viale XXI Aprile e via Gatti Ardeatina prosegue la chiusura altra via di Grotta Perfetta per alberi sulla carreggiata sulla-fiumicino chiusa la corsia tra lo svincolo per l’aeroporto e l’allacciamento con il raccordo anulare Indire Laurentina da segnalare infine sulla Pontinarallentato sulla Pontina dopo l’incrocio di Castelno verso ...