Superbike Alvaro Bautista firma il rinnovo di contratto e sarà in Ducati anche nel 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Proseguirànella collaborazione tra, che ha annunciato di aver prolungato di un anno ildello spagnolo all’interno del team ufficiale in vista del prossimo Mondiale. Il nativo di Talavera de la Reina ha deciso quindi di non ritirarsi e si appresta ad affrontare una nuova stagione quando avrà già festeggiato il 40° compleanno. Si preannuncia una sfida complicata per il due volte campione iridato (2022 e 2023), che sta attraversando un periodo negativo in pista avendo ormai già alzato bandiera bianca nella corsa al titolo. “Sono molto felice di continuare un’altra stagione con, con Aruba e con questa bellissima squadra che rappresenta per me una famiglia. Mi sento molto bene, sia dal punto di vista fisico che mentale e sono certo di poter essere ancora molto competitivo.