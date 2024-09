Omicidio Sharon c’è un dettaglio inquietante | l’ammissione di Sangare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) “Purtroppo è capitato”, cosìal gip durante l’interrogatorio di convalida. E c’è undavvero. I dettagli Nessun segno di pentimento, ma lucidità nel rispondere alle domande del gip durante l’interrogatorio di convalida. Moussaha raccontato passo per passo l’die anche i giorni successivi al suo gesto. “Purtroppo è capitato – le sue parole riportate dall’Adnkronos – è passato un mese e non posso buttarmi giù altrimenti non mi rialzo“. Moussa(Ansa) – cityrumors.itIl giovane ha anche raccontato di aver preso parte ad una grigliata con amici la sera dopo l’e di essersi informato costantemente sugli sviluppi dell’indagini senza sentirsi mai realmente nel mirino degli investigatori. Ma c’è un ulterioreche conferma la lucidità da parte disubito dopo l’