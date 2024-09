Italia Okoli e Brescianini | Felici di essere qui un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Pochi mesi fa compagni di squadra al Frosinone, ora alla prima chiamata in Nazionale. Calebe Marcosono intervenuti quest’oggi in conferenza stampa da Coverciano, raccontando le emozioni di questa loro ‘prima volta’. “A dire il vero – ammette– non mi aspettavo di trovarci qui pochi mesi dopo l’ultima partita assieme. Sonossimo, è unche si, cercherò di onorare la maglia e mettercela tutta. Io e Caleb vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti”. “Speravo in questa chiamata – le parole di– sia per me sia per Marco. E adesso eccoci qui insieme”. Entrambi nel corso dell’estate hanno anche cambiato squadra.si è trasferito in Premier League, al Leicester: “È un campionato che mi permetterà di fare molta esperienza in ambito internazionale, giocare in Premier era il mio