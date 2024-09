Imprenditori immobiliari | Sentenza Firenze ribadisce libertà d' uso proprietà privata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - "Ladel Tribunale di, che si è espresso su una diatriba tra alcuni residenti di un condominio e una società immobiliare di affitti brevi, è un precedente molto importante perché sancisce un principio costituzionale che più volte anche noi abbiamo ribadito: lad'uso della, un diritto che non può essere negato". A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence, commentando ladel Tribunale diche ha respinto la richiesta di alcuni residenti di un palazzo di via Cavour che chiedevano di bloccare gli affitti turistici in altri appartamenti dello stesso immobile.