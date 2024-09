Ecco come la Cina si aggrappa al modello Bce per salvare il debito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) C’era una volta il bazooka della Bce. Quel Quantitative easing grazie al quale la Banca centrale europea investiva in titoli di Stato, sostenendo i debiti sovrani messi sotto stress dalla crisi finanziaria prima, dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina poi. Se un Paese diventava meno credibile agli occhi dei mercati, Francoforte interveniva per comprare stock di, alimentando la domanda e domando l’emotività degli investitori. In, adesso, sta succedendo più o meno lo stesso.raccontato da Formiche.net nei giorni scorsi, ildel Dragone è sempre più vicino a diventare una gigantesca bolla. I motivi sono noti, ma vale la pena di riassumerli brevemente. Il maxi piano di emissioni varato la scorsa primavera, mille miliardi di yuan, oltre 300 miliardi di dollari, ha innescato una spirale rialzista dei rendimenti.