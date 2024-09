due workshop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) È molto più di un semplice esercizio di bella grafia: è un’espressione artistica e spirituale. È l’antica arte della calligrafia giapponese e sarà protagonista del prossimo laboratorio proposto da Lucca Biennale Cartasia giovedì e sabato a Palazzo Guinigi, con la partecipazione straordinaria dell’artista Meiko Yokoyama. Come per gran parte delle arti giapponesi, anche la calligrafia non è semplicemente qualcosa di estetico, ma una disciplina a cui applicarsi con impegno e dedizione costante, un vero e proprio “percorso” spirituale. Il primo (giovedì) si terrà alle 20.30; il secondo (sabato) alle 10.30 (con coffee break).