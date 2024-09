Dafne Keen dopo Deadpool & Wolverine | Sarei felice di interpretare X-23 per sempre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) L'attriceha svelato che sarebbedi riprendere in futuro il ruolo di X-23 nel MCUil suo ritorno inha ripreso la parte di X-23 nel filme la giovane attrice ha ora parlato del suo amore per il personaggio. La mutante aveva debuttato nel film Logan, diretto da James Mangold, nel 2017 ed è poi tornata in scena insieme ad altri personaggi Marvel nel terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson. La speranza dell'attrice In un'intervista rilasciata a Empire magazine,ha ora svelato che sarebbedi poter riprendere il ruolo di X-23 anche in futuro. Rispondendo a una domanda sul suo futuro nel MCU, l'attrice ha ammesso: "Interpreterei al 100%