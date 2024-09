Cassano attacca | Non merita 8 milioni va messo in tribuna!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024)critica duramente Rafael Leao dopo Lazio-Milan, denunciando mancanza di rispetto verso l’allenatore Fonseca. Nella recente puntata di Viva el Futbol, Antonioha lanciato un duro attacco contro Rafael Leao, l’nte del Milan, accusandolo di non dimostrare il suo valore e di non rispettare l’allenatore Paulo Fonseca. Le sue parole, fortemente critiche, sono state un colpo basso per il giocatore portoghese, che è stato recentemente al centro di polemiche dopo Lazio-Milan.non ha usato mezzi termini: “Leao deve dimostrare in campo. Se non riesci a fare 25 gol, se non diventi un leader e un vero calciatore, allora smettila di fare il fenomeno e di sfidare l’allenatore,” ha dichiarato l’ex calciatore italiano.