Agli Us Open Sinner vola ai quarti e ritrova Medvedev

(Di martedì 3 settembre 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannikcontinua deciso eil sorriso sul cemento di New York. Il tennista altoatesino ha ottenuto il pass per idi finale degli Usmaschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi di Flushing Meadows, a New York. L’azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, si è impostoottavi sullo statunitense Tommy Paul, 14 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1.Airitroverà un’altra volta Daniil, come nella finale degli Australian, vinta al quinto set dall’azzurro, e come neidi finale di Wimbledon, dove c’è stato il successo del russo, sempre in cinque set.Intanto il tennista di San Candido si gode la vittoria di questa notte. “La partenza non è stata delle migliori ma sono riuscito a rimanere sempre concentrato.