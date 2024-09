Addio al militare Aldo Nieli lo choc di amici e colleghi | Non amava il rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Forlì, 3 settembre 2024 – Un’altra vittima della strada: sabato, durante un’escursione in moto, è morto, 46enne d’origine siciliana ma residente a Forlì, dove aveva prestato servizio al 66° reggimento fanteria aeromobile ‘Trieste’ (attualmente era di stanza a Milano Marittima)., cresciuto a Santa Margherita di Belice (Agrigento), stava rientrando dalla Toscana, lungo la statale 67. Fatale un’uscita di strada nel territorio di San Godenzo (provincia di Firenze) nei pressi del Muraglione. La vita spezzata disulle curve del Muraglione, tanto adrenaliniche quanto a volte insidiose, ha scosso profondamente sia la comunità forlivese che quella siciliana. Sposato con Natalia e padre di due figlie, Chiara e Francesca, era noto per la sua grande passione per le moto, che, purtroppo questa volta, gli è stata fatale.