A Selvaggia Lucarelli l’ho già detto Giuria Ballando con le stelle 2024 la decisione di Milly

(Di martedì 3 settembre 2024) Manca sempre meno alla partenza dicon le, il via della nuova edizione è previsto per fine settembre. Nelle ore scorse è arrivata un’importante comunicazione su, le parole non hanno margine di errore: arrivano daCarlucci. Intanto l’attesa sale. Per il momento, faranno parte del cast dicon le: Massimiliano Ossini, Sonia Bruganelli, Federica Nargi, Tommaso Marini. >> “Che strage assurda”. Autobus travolge gruppo dei pedoni: 11 morti e 15 feriti. Le immagini devastanti: una cittadina sconvolta per sempre Federica Pellegrini, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Furkan Papali, Nina Zilli, Friedman Alan. Ci sarà anche un’altra concorrente, una donna, ma non è ancora stato svelato il nome.