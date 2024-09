Vi ricordate El Kaddouri? L’ex Napoli torna in Italia dopo 7 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Omar Elè una vecchia conoscenza del calciono per il passato con le maglie di Brescia, Sudtirol,, Torino e Empoli. Nelle ultime esperienze è stato protagonista con le divise di PAOK e Cluj. Si tratta di un calciatore marocchino con nazionalità belga, classe 1990. E’ un trequartista forte tecnicamente e in grado di giocare anche da regista, mezzala e all’occorrenza anche da seconda punta. Calciomercato Salernitana, pressing sullo svincolato Joao Pedro: la situazione Il ritorno inElin. Secondo le ultime notizieè pronto a rilanciarsi con la maglia della Spal, nel campionato di Serie C. Il 34enne era svincolato sul calciomercato ed è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore.