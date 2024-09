Traffico illecito di uccelli per la caccia | denunciato un allevatore ad Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Tordi, merli e cesene: tuttini da richiamo venduti atori die Perugia i cui anelli identificativi sulle zampe erano stati manomessi e alterati. Volatili, ne sono stati trovati 43, costretti a vivere in gabbiette di dimensioni non idonee e contaminate da escrementi. Per questo, unanconetano è statoper i reati di maltrattamento degli animali, detenzione e commercio di fauna selvatica, contraffazione di sigilli di Stato e frode nell’esercizio del commercio e rischia pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione. Gli sono stati sequestrati 84 piccoli esemplari. Il giro d'affari annuo delè stato quantificato in circa 20mila euro, considerato che l'risultava commercializzare circa 200 esemplari all'anno, a un prezzo compreso tra i 50 e i 200 euro l'uno.