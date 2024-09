Roma McDonald’s cerca 50 dipendenti | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 –50 nuovi candidati, di cui 40 Crew e 10 Restaurant Manager, per rafforzare i team di alcuni ristoranti diquali:Casal Bertone,Mirti,Regina Margherita,Tiburtina Cavallari,Tiburtina De Paolis eTorpignattara. Mercoledì 11 settembre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso ildi Tiburtina De Paolis in Via Tiburtina 515 a, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Una preziosa occasione di conoscere più da vicino la realtà di, attraverso l’esperienza di chi ci lavora. Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda rinelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.