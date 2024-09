Prato balla con i The Kolors piazza Duomo gremita | Siamo venuti da Napoli per vederli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – “Se ci mettiamo qui vediamo anche Alex”, dice Federica all’amica Vania indicando il posto in prima fila. Ore 15,30, indeliniziano già ad arrivare i primi fan. Il riferimento è a Alex Fiordispino batterista dei The, il gruppo rivelazione che stasera ha riempito il centro al suono di ’Un ragazzo una ragazza’, la canzone presentata all’ultimo festival di Sanremo, già disco di platino in Italia. Mamme insieme alle figlie, fan club (da quelli artigianali a quelli più strutturati), gruppi di amici: i primi fedelissimi del gruppo rivelazione, sono iniziati ad arrivare almeno sei ore prima del concerto pratese che rientra nel tour europeo della band che, oltre all’Italia, raggiungerà anche Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio. Salerno,, Reggio Emilia, Lucca: i Theriempionoinsieme a hotel e bar cittadini.