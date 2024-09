MotoGP un Mondiale quasi sempre all’inseguimento per Bagnaia Colmare il gap su Martin stavolta non sarà facile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prosegue il tira e molla in classifica tra Francescoe Jorge, i due grandi protagonisti della stagione 2024 che si contenderanno presumibilmente il titolofino all’ultimo round di Valencia. Il copione e l’andamento del duello è stato sinora diverso rispetto a quello di un anno fa, con Peccodiator in campionato sin dalle prime tappe. Il piemontese del team ufficiale Ducati, dopo la caduta nella Sprint di Barcellona, ha toccato anche un massimo svantaggio di 44 punti dal rivale spagnolo per poi riuscire successivamente ail divario e mettere addirittura la testa avanti, portandosi sul +10 grazie alla scivolata dinel Gran Premio di Germania al Sachsenring.