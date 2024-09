Máxima apre la stagione seriale di Rai 1

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 2 settembre 2024) La nuovadi Rai 1 parte “al massimo”, almeno sulla carta., infatti, è il titolo della miniserie prodotta nei Paesi Bassi in onda lunedì 2 e martedì 3 settembre sull’ammiraglia alle 21.25. E non pensiate che sia la solita serie romantica d’importazione di fine estate perchè sì, potrebbe sembrarlo ma: 1) è ispirata ad una storia vera e 2) è ispirata ad una storia vera ancora in divenire. La protagonista del racconto è infattiZorreguieta, attuale regina consorte dei Paesi Bassi in quanto moglie del re Willem-Alexander. Quando i due si conobbero, lui era ancora principe d’Orange – Nassau ed erede al trono, e i registi Saskia Diesing, Joosje Duk e Ivan Lopez Nunez hanno deciso di raccontare la loro storia d’amore in tutta la sua tumultuosità.