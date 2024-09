LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | argento per Manu nei 100 metri classe T64

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 C’è un pizzico di rammarico per il 32enne italiano che, da campione del mondo in carica, ci teneva a ripetersi nell’appuntamento più importante. Va detto che per strappare l’oro sarebbe dovuto arrivare comunque un tempo di grande valore, visto che Guity ha abbassato il record paralimpico stabilito proprio dain semifinale. 19.52OOOOO! Gran rimonta dell’azzurro che, dopo aver perso il passo nelle fasi iniziali, riesce a rientrare sul gruppo nel finale e piazzarsi in seconda posizione. Medaglia d’oro per Sherman Guity (10.65), l’azzurro fa segnare un ottimo 10.72 per come si era messa la gara, bronzo per la Germania con Felix Streng (10.77). 19.50 Tutto pronto per il via della finale. 19.48 Momento topico in casa Italia.