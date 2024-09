Invasion | dal cast alle differenze con il libro tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024): dalcon illesulDii aliene al cinema se ne sono viste di ogni tipo nel corso della storia della settima arte. Da Independence Day a La guerra dei mondi, questa è da sempre un tipo di storia che terrorizza e allo stesso tempo affascina milioni di spettatori in tutto il mondo. Tra i titoli forse meno noti, ma non meno apprezzabili, che negli ultimi anni hanno affrontato tale filone vi è ildel 2007, diretto dal tedesco Oliver Hirschbiegel, noto in particolare per ilLa caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. Questi viene chiamato dalla Warner Bros. per apportare una sua personale visione ad una storia particolarmente celebre e già portata al cinema in diverse occasioni., infatti, è basato sul romanzo L’e degli ultracorpi, scritto nel 1954 da Jack Finney.